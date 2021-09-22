Миру предрекли дефицит макарон из-за глобального изменения климата

Неурожаи, связанные с изменениями климата, серьёзно сказываются на глобальных цепочках поставок твёрдой пшеницы, провоцируя рост цен на неё. Следствием этого становится нехватка сырья для макаронных изделий и их подорожание по всему миру, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Европа в последние годы страдала как от длительной жары без дождей, так и от чрезмерного количества осадков и штормов. Как рассказал представитель заводов по производству макаронных изделий из Ассоциации зерновой, мукомольной и крахмальной промышленности Гвидо Джеремиас, в результате урожай твёрдых сортов пшеницы буквально затонул, также увеличился риск распространения плесени.

Урожая в этом году недостаточно, и мы наблюдаем удвоение, а иногда даже утроение цен на твёрдую пшеницу, — заявил Джеремиас.

В США также наблюдаются проблемы с выращиванием пшеницы, а в Канаде длительная засуха уничтожила половину урожая. По оценкам экспертов, в этом году мировой урожай твёрдой пшеницы упадёт до 20-летнего минимума, что может привести к дефициту лапши и макаронных изделий.

Ранее о дефиците твёрдых сортов пшеницы в России рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Он уточнил, что это может спровоцировать рост цен на макароны, однако спекулятивных повышений цен быть не может, так как сам по себе этот рынок конкурентный.