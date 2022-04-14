Минздрав: в России достаточно лекарств для борьбы с сезонной аллергией

Россияне, страдающие от сезонной аллергии, могут не переживать из-за дефицита купирующих симптомы лекарств, сообщили в Минздраве, передаёт ТАСС. По данным ведомства, на складах и в аптеках достаточно запасов антигистаминных препаратов, поэтому проблемы с логистикой не вызовут дефицита и не осложнят жизнь аллергикам.

Все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель, имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах, — говорится в сообщении.

В марте 2022 года россияне запаслись лекарствами на рекордные 132 млрд рублей. По данным ВЦИОМ, траты на медикаменты в прошлом месяце выросли в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение спроса, в свою очередь, спровоцировало рост объёма продаж в натуральном выражении на 98,15%. Лидерами продаж при этом стали капли в нос «Ксилометазолин», лекарство для сердца «Бисопролол», активированный уголь и пищеварительный препарат «Панкреатин». Причиной резкого увеличения спроса на медикаменты может быть боязнь роста цен и дефицита.

Так, по словам представителя движения «Пациентский контроль» Андрея Скворцова, в России стали пропадать лекарства для лечения щитовидной железы, а также лекарства против коронавируса. Он пояснил, что их нехватка началась ещё до начала спецоперации и проблем с логистикой из-за санкций. Однако вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила отсутствие некоторых импортных лекарств изменением логистических цепочек, однако дефицита, по её словам, не ожидается.

Что же касается роста цен, то глава Минздрава России Михаил Мурашко признал подорожание на 12% некоторых лекарств, которые не входят в список жизненно важных. Но и подорожание жизненно важных лекарств он отрицать не стал, отметив колебание цены в 4%. По его словам, льготникам переживать из-за дефицита тем более не стоит, так как на отечественных складах запасы сделаны более чем на 12 месяцев.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что в России будут сдерживать рост цен на лекарства за счёт их госрегулирования в случае, если они вырастут за месяц более чем на 30%, а также за счёт кредитов для системообразующих фармпредприятий и упрощения порядка регистрации, лицензирования и обращения лекарственных средств.