В Минздраве рассказали о подорожании лекарств

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признал, что препараты, не входящие в список жизненно важных, выросли в цене. По его данным, стоимость увеличилась до 12%, передаёт РИА Новости.

Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%, — заявил глава ведомства.

Он отметил, что стоимость жизненно важных препаратов также изменилась. По его словам, произошло незначительное колебание цены — она поднялась на 4%. Однако Мурашко заметил, что стоимость таких лекарств регулируется государством.

Ранее глава Минздрава заявлял, что на российских складах хранится достаточное количество запасов препаратов. Он подчеркнул, что для тех граждан, для которых предусмотрены лекарства по льготным программам, запасы сформированы более чем на 12 месяцев.

В ведомстве также приступили к сбору данных по препаратам, которые не выпускаются в России или дружественных странах. Минздрав обратился к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные аналоги таких лекарств с регионами.

Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин планирует сдерживать рост цен за счёт госрегулирования стоимости в случае её роста за месяц более чем на 30%. Он отметил, что системообразующим фармпредприятиям выдадут кредиты и упростят порядок регистрации, лицензирования и обращения препаратов.