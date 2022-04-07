Мишустин рассказал о мерах сдерживания цен на лекарства

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что сдержать рост цен на лекарства правительство планирует за счёт госрегулирования цен в случае их роста за месяц более чем на 30%, кредитов для системообразующих фармпредприятий и упрощения порядка регистрации, лицензирования и обращения лекарственных средств. Трансляция выступления премьер-министра велась на YouTube.

Важно, что пока у нас ограничений на поставки лекарственных препаратов в РФ не вводились. Я надеюсь, что мы стабилизируем эту ситуацию, — подчеркнул Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране есть достаточное количество лекарств, необходимых для деятельности медицинских организаций и обеспечения граждан. При этом цена на них регулируется государством. У регионов также есть все возможности для организации бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Отмечалось, что для минимизации влияния ограничений на систему здравоохранения, которые ввели ряд стран, уже упрощены все разрешительные процедуры для ввоза, разработки и регистрации медицинских препаратов и изделий. Также внедрена ответственность оптовиков в случае сбоя при поставке препаратов в аптеки.





