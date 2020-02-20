https://static.news.ru/photo/9f75ef42-53c4-11ea-b134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал указ, утверждающий перечень заболеваний и препаратов, в которых содержатся психотропные и наркотические вещества, для ввоза в Россию.

Утвердить прилагаемый перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, — говорится в тексте приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2023 года.

Ранее МВД России подготовило изменения в постановление правительства РФ. Они позволят упростить ввоз и вывоз наркотических и психотропных препаратов для юридических лиц. Документ был опубликован 19 февраля 2020 года на федеральном портале нормативно-правовых актов, писал NEWS.ru.