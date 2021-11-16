Минздрав уточнил сроки QR-кодов для вакцинированных и переболевших ковидом

QR-код для переболевших коронавирусом будет действовать полгода после перенесённого COVID-19. Это следует из приказа Министерства здравоохранения России, который утверждает форму сертификата вакцинации от COVID-19. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В приказе Минздрава сказано , что после прививки от коронавируса QR-код действителен год, после болезни — полгода. Если же человек и привился, и переболел COVID-19, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления события».

Ведомство уточнило, что при положительном ПЦР-тесте у вакцинированного его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать QR-код о перенесённой болезни. Справку о прививке от COVID-19, перенесённой болезни или противопоказаниях россиянин может получить по устному запросу в больнице или в МФЦ.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что до 1 февраля в России будет действовать «переходный период» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Эти меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о новых правилах уже поступили в Госдуму, в случае их принятия посещение культурных учреждений, кафе, ресторанов и торговых точек (за исключением продуктовых магазинов и аптек) станет возможно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от вакцинации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 ноября объявил, что законопроекты направили на обсуждение в регионы, Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации — там должны высказать свои предложения и замечания. Документы будут обсуждать до 14 декабря, а их рассмотрение в Госдуме запланировано на декабрь, следует из повестки заседания Совета Думы, размещённой в думской базе данных .

Политологи уверены, что предложение оказалось опасным с точки зрения рейтинга, причём не только «Единой России», но и президента Владимира Путина. Не исключено, что эти законопроекты будут утверждены в некоем смягчённом виде, о котором президент объявит на ежегодной пресс-конференции.