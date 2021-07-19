В Минздраве объяснили, когда опасна температура после вакцины

Лёгкое повышение температуры после прививки от коронавируса нормально. Но температура выше 40 градусов, длящаяся больше двух дней, — повод пойти к врачу и сдать ПЦР-тест, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главного педиатра Минздрава России Ольгу Ткачёву.

Специалист объяснила, что сильное повышение температуры чаще сигнализирует о заражении коронавирусом, это не побочный эффект вакцинации.

В момент введения вакцины нет ещё антител, а через несколько дней после укола может быть проявление COVID-19, когда инкубационный период закончится. Но отмечу, что сама прививка не может стать причиной коронавирусной инфекции, — сказала Ткачёва.

По её словам, высокая температура не больше двух дней или неприятные ощущения в месте инъекции, а также слабость — стандартные реакции на прививку. При температуре выше 38,5 стоит принять жаропонижающее, но строго рекомендованную врачом дозировку.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления.