Минздрав не запрещал врачам комментировать ситуацию с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1f0bd834-1922-11eb-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ не запрещало главным врачам региональных больниц давать комментарии по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ была распространена информация, согласно которой Минздрав запретил главврачам и штатным специалистам медицинских учреждений давать публичные комментарии по поводу пандемии COVID-19 без согласования с министерством.

В ведомстве подчеркнули, что указанные сведения не соответствуют действительности. Как сказал пресс-секретарь министерства Максим Радецкий, постановление с озвученными требованиями было распространено, однако касалось оно лишь федеральных учреждений. Областные же больницы подчиняются региональным ведомствам и департаментам, относящимся к правительству субъекта РФ. Поэтому эти медицинские учреждения не попадают под постановление.

Письмо адресовано руководителям подведомственных федеральных учреждений и главным внештатным специалистам, — цитирует Радецкого издание «Подъём».

Как ранее писал NEWS.ru, оренбургский Минздрав призвал запретить детям общаться друг с другом. Школьники часто переносят COVID-19 бессимптомно и распространяют инфекцию, что ухудшает эпидемиологическую ситуацию в регионе. Ранее ведомство выступало за полную самоизоляцию детей во время осенних каникул.