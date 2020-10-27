Оренбургский Минздрав призвал запретить детям общаться друг с другом

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Глава Роспотребнадзора РТ предложила жителям доносить на соседей и коллег, не соблюдающих режим самоизоляции, сообщает inkazan.ru. По ее словам, за пациентами с коронавирусом, которых отправили на самоизоляцию, должны следить участковые врачи, однако многие несознательные граждане нарушают запрет на выход из дома.
Башкирия
В Башкирии отец семейства попытался убить свою супругу на глазах у детей, пишет Mkset. Ссора произошла во время алкогольных посиделок с друзьями, мужчина начал душить женщину. Дети вызвали полицию.
Нижегородская область
В Нижегородской области 60-летний мужчина с воспалением лёгких четыре часа прождал скорую на полу Сокольской ЦРБ, пишет newsnn.ru. Его не смогли принять в ЦРБ и вызвали машину для перевозки в другую больницу.
Удмуртия
В Ижевске жители жалуются на разваливающийся жилой дом, который не могут признать аварийным. Как отмечают журналисты udm-info.ru , один из подъездов уже закрыли, а его жителей определили во временное жильё, однако полностью дом расселять отказываются.
Ростовская область
Ростовские медики прокомментировали увольнение главы регионального Минздрава. Как пишет rostovgazeta.ru, они не видят в этом ничего удивительного. По их словам, когда в регионе началась вторая волна, она ездила отдыхать и публиковала в соцсетях яркие фото, что иначе как насмешку расценить нельзя.
Приморье
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Приморье пользователи соцсетей предлагают устроить «ковидный флешмоб», пишет vostokmedia.com. Прийти в продуктовый магазин без маски, набрать много продуктов и, если кассир откажется их обслужить, оставить тележку и уйти. Другие пользователи посчитали такое предложение «переписью идиотов».
Омская область
В Омске люди начали покупать лекарства с рук. Как пишет gorod55.ru, ранее жители жаловались на нехватку медикаментов в аптеках. После этого в социальных сетях мужчина предложил горожанам два пузырька лекарства, и под его постом люди начали обмениваться другими препаратами, а также делиться адресами аптек, где ещё хоть что-то осталось.
Оренбургская область
Оренбургский Минздрав призвал запретить детям общаться друг с другом. Как пишет 56orb.ru, школьники часто переносят COVID-19 бессимптомно и распространяют инфекцию, что ухудшает эпидемиологическую ситуацию в регионе. Ранее ведомство выступало за полную самоизоляцию детей во время осенних каникул.
Карелия
Прокуратура начала проверку после аварии на ГЭС в Карелии. Как сообщает karelinform.ru, ранее в СМИ появилась информация о прорыве дамбы в Кемском районе. 25 октября вода затопила трансформаторные подстанции, дорогу и кабельную трассу, а местные жители рассказали о маслянистых пятнах на поверхности воды. Власти заявили, что это размытие материалов, из которых была сделана плотина.
Тюменская область
В Тюмени прохожего ударило током из-за плохой погоды. Как сообщает nashgorod.ru, сильный снегопад привёл к обрыву проводов, в результате чего мужчина получил травмы. Об этом стало известно из социальных сетей. Там же местные жители пожаловались на многочасовые отключения света и отопления, а также бездействие сотрудников сетевой компании.
Хабаровский край
Национальный парк «Шантарские острова» в Хабаровском крае внесли в государственный реестр недвижимости. Как сообщает transsibinfo.com, это защитит его территориальную целостность, природную среду, а также растения и животных, которые занесены в Красную книгу. Парк уникален тем, что это единственное место на планете, где сохранились растения со времен ледникового периода.
Ставропольский край
На Ставрополье появилось шуточное объявление о поисках губернатора Владимира Владимирова. Его стилизовали под объявление отряда «Лиза Алерт» и распространяли в Интернете. Фейк даже опубликовали некоторые местные СМИ. Как пишет newstracker.ru, в отряде осудили авторов шутки. По их словам, ориентировки — это сигнал бедствия. «Будет ли это восприниматься должным образом, если в Сети будут гулять подобные шуточные ориентировки?» — поинтересовались члены отряда.
Челябинская область
Ветеран труда из Златоуста Челябинской области, недавно перенёсший COVID-19, выживает в холодном бараке. Как пишет «Курс дела», активисты сообщили, что в доме пенсионера протекает крыша, в погребе стоит вода, а в стенах есть сквозные дыры. Активисты обратились в прокуратуру, чтобы там признали дом аварийным и переселили мужчину в нормальное жильё.
ХМАО
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жители Югры создают очереди у кабинетов неотложной помощи и КТ, пишет muksun.fm. За сутки в Сургуте и Нижневартовске 172 человека обратились в круглосуточные кабинеты приёма. 117 из них прошли компьютерную томографию лёгких. Медучреждения региона перешли на усиленный режим работы из-за роста числа обращений с подозрением на COVID-19. За время пандемии 27 тысяч жителей ХМАО заразились коронавирусом.
Волгоградская область
В Волгоградской области остаётся высокой заболеваемость коронавирусом среди школьников. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, уже несколько подряд дней в регионе выявляется большое количество заразившихся коронавирусом школьников. Губернатор Андрей Бочаров дал указание проработать до конца месяца возможность перехода вузов, ссузов и школ на дистанционный формат обучения.
Свердловская область
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга нашла нарушения в школе-интернате № 9 для детей с ЗПР, в которой 2 сентября из окна выпал ученик первого класса. В школе не соблюдались некоторые санитарные правила и технические нормы, в том числе при проветривании помещений, пишет издание tagilcity.ru. Администрацию школы прокуратура обязала устранить нарушения
Ленинградская область
В Санкт-Петербурге на чердаке многоквартирного жилого дома нашли миномётную мину времен Великой Отечественной войны. Как сообщается на портале newia.ru, боеприпас обнаружили во время работ по замене кровли. Рабочие сообщили о находке в полицию. Прилегающую территорию оцепили, жильцов трех подъездов эвакуировали. Снаряд времён войны сотрудники ОМОНа вывезли на полигон для уничтожения.
Хакасия
Хакасия вошла в тройку регионов Сибири с максимальным распространением COVID-19. Как сообщает newkhakasiya.online, темпы распространения коронавируса в регионе превысили средний прирост по СФО и по России. Прирост пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» в Хакасии составляет 12%. При этом индекс прироста заболевших по СФО равен 9%.
Новосибирская область
В Новосибирске два автомобиля провалились в образовавшуюся дорожную яму. Как пишет atas.info, по свидетельству очевидцев местом происшествия стала улица Дачная. Вероятно, яма носит характер коммунальной аварии. Водителей и пешеходов призвали к осторожности.