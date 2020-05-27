Минздрав дал рекомендации по определению причин смерти у людей с COVID-19

https://static.news.ru/photo/13211392-a03f-11ea-acb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утверждены рекомендации по определению первопричины смерти у людей с коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве России.

Отмечается, что в основу рекомендаций положены новые принципы, установленные Международной классификацией болезней Всемирной организации здравоохранения (МКБ-10). При этом учитывались международные методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти.

Как сообщает ТАСС, рекомендации по определению смертности людей с COVID-19, основаны на глубоком изучении течения коронавирусной инфекции.

Это позволит получить наиболее актуальные, объективные и детализированные статистические данные об этом заболевании, — цитирует сообщение агенство.

Кроме того, рекомендации дадут возможность более широко оценить влияние инфекции на население и течение болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.

Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о почти 14 тысячах заболевших внебольничной пневмонией, вероятно, связанной с коронавирусом.