Минюст РФ заявил, что регулярно платит компенсации по искам ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/72820e0e-1998-11eb-b170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра юстиции Михаил Гальперин категорически отверг обвинения в том, что Россия игнорирует решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Москва регулярно выплачивает компенсации по искам этой инстанции, заявил он.

Гальперин также назвал примерные суммы, которые Россия тратит на покрытие таких исков. По его словам, решения ЕСПЧ обходятся Минюсту ежегодно в сумму свыше 1 млрд рублей, передает РИА Новости.

Если кто-то говорит, что наша страна систематически не выполняет решения ЕСПЧ — это неправда, — сказал замминистра юстиции России.

Только в сентябре Минюст РФ получил от правительства 550 млн рублей на эти цели. Тогда по решениям ЕСПЧ Москва должна была выплатить 280 заявителям порядка 270 млн рублей, заявляли в министерстве.

Как сообщал NEWS.ru, ЕСПЧ нередко используется для политического давления на власти России внутри страны. Так, в августе Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17, хотя в Москве неоднократно давали понять, что расследование по катастрофе Boing над Донбассом в 2014 году оказалось непрозрачным и политизированным.

В августе участники «Нового величия» заявили, что будут добиваться отмены приговора через ЕСПЧ. Позднее именно ЕСПЧ рассматривал запрос о транспортировке «отравленного» Алексея Навального из России в Германию, которая затем отказалась сотрудничать с Москвой по этому делу, обвинила Кремль в отравлении оппозиционера и стала одним из инициаторов санкций ЕС против России.