Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы после критики

https://static.news.ru/photo/f03e66fe-a1dd-11ea-bb8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В проекте нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сроки давности привлечения к административной ответственности увеличиваться не будут. Об этом сообщили в Минюсте. Законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

До этого поправки, которые сильно увеличивают штрафы за нарушение ПДД вызвали широкий резонанс. В них было указано, что за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей. Сейчас штрафуют на 500 рублей. Если нарушение составляет от 40 до 60 километров в час, то предполагалось наказывать водителей на 4 тысячи, а сейчас сумма штрафа — 1,5 тысячи и так далее. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.

В проекте закона решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП, — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, в новом проекте КоАП сохранены действующие сроки давности. При этом меняется только технический подход к изложению соответствующей нормы «с целью сделать ее более удобной и простой».

По новым правилам, общий срок давности привлечения к административной ответственности в новом КоАП с рядом исключений составит один год. Аналогичная норма действует и текущей редакции кодекса. Планируется, что новый КоАП вступит в силу 1 января следующего года.

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