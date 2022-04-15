Дудь, Шульман и ещё семь человек пополнили список иноагентов

Министерство юстиции России внесло блогера и журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства. Также в список попал журналист Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Ёлкин, в общей сложности 15 апреля реестр пополнился на девять человек. Теперь в нём насчитывается 142 иноагента.
В обновлённый реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 15 апреля также
8 апреля в этот перечень вошли шесть физлиц, в том числе рэпер Face (настоящее имя Иван Дрёмин — прим. ред.). Помимо него, в список попал бывший адвокат, а ныне правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович.