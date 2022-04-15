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Общество

Дудь, Шульман и ещё семь человек пополнили список иноагентов

Минюст внёс журналиста Дудя и политолога Шульман в реестр СМИ-иноагентов
21:12, 15 апреля 2022
Дудь, Шульман и ещё семь человек пополнили список иноагентов Юрий Дудь Фото: 1tv.ru
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Министерство юстиции России внесло блогера и журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства. Также в список попал журналист Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Ёлкин, в общей сложности 15 апреля реестр пополнился на девять человек. Теперь в нём насчитывается 142 иноагента. 

В обновлённый реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 15 апреля также вошли основательница Дальневосточного общественного движения, защищающего права ЛГБТ+ и женщин, пострадавших от насилия, Регина Дзугкоева, журналист Карен Шаинян, доцент кафедры психологической помощи РГПУ имени Герцена, руководительница Психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева, писатель Алексей Семёнов и журналист Кирилл Кругликов. 

8 апреля в этот перечень вошли шесть физлиц, в том числе рэпер Face (настоящее имя Иван Дрёмин — прим. ред.). Помимо него, в список попал бывший адвокат, а ныне правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович.

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