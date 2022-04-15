Дудь, Шульман и ещё семь человек пополнили список иноагентов

Фото: 1tv.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что мемориал «Катынь» в Смоленской области — «общее место памяти» русского и польского народов, а Россия не занимается сносом памятников. Так он прокомментировал в Telegram-канале угрозы снести памятник со стороны властей региона.

Как сообщает «Говорит Москва», 15 апреля власти Смоленска направили к мемориалу в Катыни бульдозеры с военной символикой, которые занесли над памятником ковши. Мединский назвал эту ситуацию странной. Катынский мемориал —...