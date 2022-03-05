Минтруд России опроверг информацию о задержках зарплат и пенсий

Министерство труда и социальной защиты России опровергло сообщение о задержках заработных плат и пенсий, вызванных дефолтом. По словам представителей ведомства, все социальные обязательства поступают в срок, а пенсии выплачиваются вовремя, сообщили в официальном Telegram-канале министерства.

В соцсетях появилось сообщение о якобы распространённых от Минтруда разъяснениях о задержках зарплат и пенсий в связи с дефолтом. Никаких подобных заявлений Минтруд не делал. Все социальные обязательства государства исполняются. Пенсии выплачиваются вовремя. Заработные платы поступают в срок. Мы ведем оперативный мониторинг ситуации на рынке труда и выплат заработных плат, — сказано в сообщении.

Ранее основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова сообщила, что работодатели могут уменьшить зарплату сотруднику при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Такими обстоятельствами могут служить, например, введение локдауна из-за пандемии или санкций, влияющих на рабочий процесс.

При этом при сокращении заработной платы сотрудник имеет право получить выплаты за отработанный срок, рассчитанный с учётом старой зарплаты. Кроме того, если из-за уменьшения зарплаты работник решит уволиться, то у него есть право получить выходное пособие в размере средней зарплаты за две недели, добавила юрист.