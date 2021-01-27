Минтруд предлагает возвращать россиянам утраченные пенсии из НПФ

https://static.news.ru/photo/11ddb9e8-612f-11eb-ac21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтруд разработал поправки к закону, обязывающие пенсионные фонды возвращать потерянные деньги людям. Но это будет возможно только в том случае, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконным.

Если документ будет принят, люди смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе из одного фонда в другой. Речь идёт о переводе пенсий из ПФР в НПФ или из одного негосударственного пенсфонда в другой, пишут «Известия».

Согласно действующему законодательству, если перевод будет досрочным, то есть ранее чем через пять лет, то человек теряет деньги, которые мог бы получить в результате инвестирования его пенсии. Эти деньги попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Но если перевод будет признан судом недействительным, то новый страховщик будет обязан вернуть незаконно переведённые пенсионные накопления. При этом предыдущий пенсионный фонд будет обязан восстановить инвестиционный доход на счету клиента.

На данный момент суд тоже может признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, но это не гарантирует возврата денег. Минтруд рассчитывает поправками устранить пробел в законодательстве.

Документ уже получил одобрение в Центробанке, ПФР и Минэкономразвития. Профильный комитет Госдумы также положительно относится к этой инициативе, отмечая, что россияне потеряли миллиарды при смене фонда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам станет проще получить единовременную выплату пенсионных накоплений. Минтруд разработал соответствующий проект постановления, согласно которому заявление о выплате можно подать через Интернет.