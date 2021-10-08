Минтруд ответил на претензии к электронным сертификатам для инвалидов

Министерство труда и социальной защиты России прокомментировало претензии россиян к электронному сертификату инвалидов. Судить о новом платёжном инструменте спустя 10 дней после его запуска ещё рано, говорится в пресс-релизе ведомства, который поступил в NEWS.ru. В Минтруде, тем не менее, работают над усовершенствованием системы.

Ранее люди с ограниченными возможностями пожаловались, что новая система, которая должна облегчить им жизнь, пока не изменила ситуацию в существенно лучшую сторону. Также выяснилось, что к системе подключён только один банк, и всего одна торговая точка принимает сертификаты. Кроме того, перечисляемых государством средств оказалось недостаточно для покупки качественных товаров.

Как отметили в министерстве, использование электронного сертификата – это право, а не обязанность гражданина. В ведомстве напомнили, что сертификат является дополнительным механизмом к уже существующим. В частности, сейчас россияне по-прежнему могут получить необходимое изделие через Фонд социального страхования или взять компенсацию за приобретенное самостоятельно средства.

Получить технические средства реабилитации (ТСР) по электронному сертификату, уточняют в министерстве, можно приобрести в магазинах, зарегистрированных в Государственной информационной системе электронных сертификатов (ГИС ЭС).

с 27 сентября 2021 года банки и продавцы могут начинать работу с этим инструментом. Подключаться к ГИС ЭС или не работать с этим инструментом - решение каждого конкретного банка и продавца, — говорится в сообщении.

Как уверяют в ведомстве, специалисты Минтруда России, Фонда социального страхования и Федерального казначейства оказывают всё необходимое содействие для скорейшего подключения как можно большего числа торговых точек к системе.

В Минтруде также выразили надежду, что все крупные банки проведут необходимые доработки программного обеспечения и станут участниками этого проекта уже в ближайшее время. Кроме того, в ноябре планируется реализовать возможность приобретения ТСР в интернете.

Как сообщил ранее председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков, номинал сертификата по ряду позиций и в некоторых регионах слишком скромный. На покупку изделия выделяется сумма, которая ниже его рыночной стоимости, поскольку цена формируется из средней на оптовых госзакупках. В итоге на практике в рознице стоимость изделий оказывается выше, пояснил он.