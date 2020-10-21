Минпросвещения: у учителей пока не требуют отрицательные тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/bb33951e-1385-11eb-9230-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС

Школьным учителям пока не обязательно предоставлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию для преподавания. Об этом 21 октября заявил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

Если будут требования, значит, будут выполняться. Пока таких требований нет, — сообщил ТАСС чиновник.

По его словам, решения о введении в школах дополнительных профилактических мер принимают эпидемиологи в конкретном муниципалитете, а учебные заведения исполняют эти требования. Поэтому в Минпросвещения лишь контролируют, чтобы в школах все требования исполнялись.

Глушко считает, что школа сейчас — это самое безопасное место для ребёнка.

Он добавил, что учителя при заболевании респираторными инфекциями смогут вести занятия дистанционно или уйти на больничный. Формат, когда преподаватель работает дистанционно, а класс при этом находится в кабинете, также возможен.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпросвещении отметили сокращение числа школ, которые ушли на карантин по COVID-19. По данным ведомства, на сегодняшний день их насчитывается 126, что составляет 0,32% от общего количества образовательных учреждений в России. Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,16%.