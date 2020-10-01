Минпросвещения создало программы обучения для потерявших работу в пандемию

https://static.news.ru/photo/514d8a28-048b-11eb-9746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министерство просвещения России запустило программы профессионального обучения для граждан, потерявших работу во время пандемии COVID-19 или занимающихся поиском новой работы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По его данным, проект, запущенный Минпросвещения совместно с российским регионами, Рособрнадзором, Рострудом и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», призван поддержать граждан в сфере занятости, а также дать им возможность получить дополнительные профессиональные навыки.

Минпросвещения России окажет таким людям помощь, предоставив возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в проекте участвуют абсолютно все регионы России. Каждый из них выделил приоритетные для своих жителей профессии. Наибольшее число направлений переподготовки предлагается в Москве, Московской области, Тюменской, Свердловской, Кемеровской и Самарской областях, а также в Башкирии и Татарстане, передаёт РИА Новости.

Принять участие в программе могут россияне, оказавшиеся под угрозой увольнения, выпускники вузов и граждане, занимающиеся поиском работы. Они будут проходить обучение на базе колледжей. Планируется, что к началу 2021 года обучение в рамках этих программ пройдут более 110 тыс. граждан.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин во время совещания с членами кабинета министров высказался на тему безработицы. Глава государства сказал, что её уровень вырос на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Путин выразил уверенность в том, что страна сможет справиться со сложившейся ситуацией, но для этого необходима напряжённая работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости.