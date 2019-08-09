https://static.news.ru/photo/ea9c18b6-ba77-11e9-aa41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В рамках национального проекта «Образование» Минпросвещения России разработает специальный мессенджер для учителей. Об этом сообщила замруководителя ведомства Марина Ракова.

Важная составляющая цифровой образовательной среды — это налаженный диалог и коммуникация между всеми участниками образовательного процесса: для этого мы разработаем своего рода мессенджер, — цитирует её ТАСС .

По словам замминистра, мессенджер будет подгружать все данные учеников и их родителей автоматически. Он поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник в специально отведённое время.

Ракова отметила, что это не только мессенджер, а органайзер-помощник, который поможет преподавателю эффективнее организовать учебный процесс.

Как ранее писал News.ru, Минпросвещения выделит 329 млн рублей 11 регионам на развитие кадрового потенциала педагогов русского языка.