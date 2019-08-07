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Бурмистр польской деревни Мейсьце Оджаньске объявил награду за рождение мальчика. В населённом пункте, расположенном на юго-западе страны, последние десять лет рождаются только девочки.

Самому младшему жителю мужского пола уже исполнилось 12 лет, — говорится в сообщении бурмистра. Деревню назвали женской ещё несколько лет назад, так как мужчины составляют 20% от всего населения, а...