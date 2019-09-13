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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике накоплен большой опыт по укреплению семьи и борьбе с разводами. Он изъявил желание поделиться этой информацией.

По его словам, из каждой тысячи семей 621 распалась с начала года. Вот и растут у нас целые поколения юношей и девушек в так называемых неполных семьях, чаще всего только...