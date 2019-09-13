Учителя не могут выгонять школьников с урока из-за причёски. Об этом заявили в Минпросвещения России, комментируя недавний инцидент в сибирской школе. Там четверокласснику запретили посещать занятия из-за неподобающего внешнего вида.
Министерство исходит из позиций, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер <...> Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащихся к образовательному процессу, — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Интерфакс».
Ранее, как писал News.ru, директор и завуч школы № 4 города Сосновоборска Красноярского края сделали замечание ребёнку из-за причёски. Школьник хотел быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. Он сбрил волосы на висках и обесцветил оставшиеся. В администрации школы увидели в причёске мальчика стиль «гитлерюгенд» и пригрозили перевести его на домашнее обучение.