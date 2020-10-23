Минприроды: токсичность водорослей стала причиной ЧП на Камчатке

https://static.news.ru/photo/48df28d6-150e-11eb-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Токсичность водорослей стала причиной произошедшего на Камчатке, однако ещё нет понимания, что спровоцировало подобную реакцию, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Это токсичность водорослей в этот период времени. А вот на что среагировали водоросли — это самое, наверное, интересное и главное, потому что хотелось бы посмотреть, почему было снижение кислорода в воде. На этот вопрос пока у меня нет ответа, — рассказал руководитель ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что экологическая обстановка на Камчатке улучшается.

В конце сентября в Сети появились фото и видео якобы с Халактырского пляжа в Авачинской бухте недалеко от Петропавловка-Камчатского, на которых было видно, что береговая линия буквально усеяна мёртвыми морскими животными. Местные сёрферы также сообщили об изменении цвета воды, они также жаловались на раздражения на коже.

Первой и основной версией случившегося было техногенное заражение воды. Ответственные ведомства и специалисты проводили проверки — так, выяснялось, не проводился ли сброс в океан ядохимикатов Козельского полигона и не было ли утечки ракетного топлива с военного полигона Радыгино. Кроме того, сообщалось, что благодаря спутниковым снимкам удалось обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Ачинского залива. Тем не менее было признано, что не это стало причиной экологического кризиса.

Как сообщал NEWS.ru, ранее учёные назвали примерную площадь загрязнения воды на Камчатке, которое, как полагали на тот момент, могло привести к экокатастрофе. К югу от Авачинской бухты поверхность океана отличается от нормальной необычной пеной на волнах и помутнениями тёмно-зелёного оттенка.

Длина полосы загрязнения составляет примерно 40 километров по прямой, а ширина колеблется от 30 до 100 метров от берега. Этот след, как подчеркнули учёные, «имеет чёткие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении».