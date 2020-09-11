Минобороны предложило убрать запрет на продажу химического оружия в России

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Министерство обороны выступило с предложением убрать боевые отравляющие вещества из списка, запрещающего их свободную продажу на территории страны. В ведомстве объяснили инициативу отсутствием в РФ химического оружия.

Там напомнили, что в 1997 году РФ присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия и прекратила разработку таких веществ. Кроме того, в стране уничтожены все их запасы, а конвенция запрещает их продажу, говорится в проекте, размещённом на официальном портале правовых актов.

Указ президента от 22 февраля 1992 года в текущей редакции запрещает свободную продажу «боевых отравляющих веществ, средств защиты от них и нормативно-технической документации на их производство и использование». Если проект будет принят, в документе останутся только средства защиты, запчасти к ним и документация.

По информации немецких врачей, именно боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок» был отравлен политик Алексей Навальный.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. До этого политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера. Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление.

Газета Der Spiegel 10 сентября сообщила, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина.