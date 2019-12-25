https://static.news.ru/photo/24466e32-2755-11ea-b600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание системы из 155 военных госпиталей завершится до 2025 года. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 22 госпиталя.

Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Новые медицинские учреждения будут предназначены для военнослужащих и членов их семей. Также воспользоваться услугами военных госпиталей смогут и ветераны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о снижении потребности в солдатах-срочниках в России. Об этом писал NEWS.ru.