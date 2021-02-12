Министр просвещения выступил против мобильников в школах

https://static.news.ru/photo/75d76a26-6de5-11eb-90ad-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Школьники имеют право на мобильные телефоны, однако использовать их на уроке нельзя. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что администрации школ вправе решать, следует ли учащимся сдавать телефоны при входе на территорию образовательного учреждения.

На мой взгляд, как родителя, важно знать, где находится ребёнок. Но на уроке, когда родитель знает, что ребёнок находится в классе, можно мобильный телефон либо выключить, либо положить рядышком, — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что в случае форс-мажора родители всегда могут связаться с руководством школы.

Глава Минпросвещения отметил, что у его дочери-шестиклассницы пока нет мобильного телефона.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кравцов сообщил, что в 2022 году в российских школах появятся советники-воспитатели. Предполагается, что «навигаторы детства» смогут разговаривать со школьниками «на одном языке», в том числе о политике и митингах. Впрочем, по словам министра, деятельность этих специалистов не будет связана с идеологической составляющей.