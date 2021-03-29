Минцифры разработало новые меры по защите персональных данных

https://static.news.ru/photo/de6ff48e-9083-11eb-936f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) разработали поправки в закон о персональных данных. Операторы связи теперь не смогут продавать информацию о своих абонентах без их согласия, разрешение понадобится и на обезличивание сведений.

Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов, — пояснили РИА Новости в Минцифры.

В ведомстве сообщили, что обмен обезличенными данными будет возможен только между госструктурами и отечественными IT-компаниями, причём органы власти будут использовать их исключительно для осуществления госфункций, например, для развития транспортной инфраструктуры.

Как писал NEWS.ru, закон, усиливающий наказание за нарушение правил хранения и обработки персональных данных, начал действовать в РФ с 27 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что подобные нарушения происходят из-за безответственности компаний, включая иностранные. Они, считает спикер, используют личные данные граждан для собственного обогащения и не думают о прибыли людей. Он назвал недопустимым то, что организации не могут или не хотят обеспечить защиту личных сведений. Володин подчеркнул, что в случае использования персональных данных гражданина без его согласия компании придётся выплатить штраф до 150 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа может возрасти до 500 тысяч.