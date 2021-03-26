«Примем дополнительные меры»: Володин оценил закон о защите личных данных

https://static.news.ru/photo/c837d186-8ee5-11eb-ba44-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закон, усиливающий наказание за нарушение правил хранения и обработки персональных данных, начинает действовать в РФ с субботы, 27 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил вводимые меры и подчеркнул, что при необходимости могут быть приняты и дополнительные решения.

По словам Володина, подобные нарушения происходят из-за безответственности компаний, включая иностранные. Они, считает спикер, используют личные данные граждан для собственного обогащения и не думают о прибыли людей. Он назвал недопустимым то, что организации не могут или не хотят обеспечить защиту личных сведений.

Володин подчеркнул, что в случае использования персональных данных гражданина без его согласия компании придётся выплатить штраф до 150 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа может возрасти до 500 тысяч.

Работа в этом направлении будет продолжена. Мы посмотрим, как будут применяться нормы этого закона, и в случае необходимости примем дополнительные решения, — написал Володин в Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из Интернета недостоверных или порочащих честь данных.

В пояснительной записке к документу отмечается, что основанием для принятия мер защиты будет заявление, поданное гражданином в прокуратуру, с просьбой удалить недостоверные сведения, порочащие его честь и достоинство или подрывающие его репутацию, а также связанные с обвинением в преступлении.