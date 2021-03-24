ГД одобрила закон о внесудебной блокировке сайтов, порочащих честь граждан

https://static.news.ru/photo/7acd808e-8c98-11eb-b59f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из Интернета недостоверных или порочащих честь данных.

В пояснительной записке к документу отмечается, что основанием для принятия мер защиты будет заявление, поданное гражданином в прокуратуру, с просьбой удалить недостоверные сведения, порочащие его честь и достоинство или подрывающие его репутацию, а также связанные с обвинением в преступлении.

Законопроектом закрепляются требования к указанному заявлению. В частности, определяется перечень сведений, которые необходимо отразить в заявлении, а также необходимость приобщения к такому заявлению документов, подтверждающих недостоверность размещённой информации, — уточнили авторы документа.

При этом органы прокуратуры должны изучить заявление и изложенную в нём информацию на предмет обоснованности.

Как писал NEWS.ru, в феврале депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о внесудебной блокировке клеветы в Сети. Авторами инициативы стали Сергей Боярский, Андрей Альшевских (оба из «Единой России») и Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Они предложили дать каждому гражданину возможность обратиться в прокуратуру и попросить принять меры из-за размещённой в Интернете клеветы, а также требовать удалить или заблокировать ресурс, который её распространяет. Для того чтобы подать заявление, достаточно будет скрина страницы, заверенного нотариусом. После этого прокуратура займётся проверкой сайта. Подтвердить или опровергнуть информацию необходимо в течение 10 дней.