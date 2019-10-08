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Депутат Госдумы Валерий Милонов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить госпредприятия и учебные заведения страны на предмет пропаганды Хэллоуина.

Совсем скоро нашу страну охватит «эпидемия» празднования так называемого Хэллоуина. Торговые комплексы, парки, общественные пространства и иные места будут украшаться в тематике этого чуждого русской культуре «праздника», — цитирует обращение депутата РИА Новости .

Милонов также отметил, что в основе праздника лежит «восхваление различного сатанизма», а дети, являющиеся целевой аудиторией коммерсантов, подогревающих интерес к Дню всех святых, пока не в силах это оценить. В связи с этим парламентарий просит провести превентивную проверку предприятий, вузов и школ, чтобы не допустить празднования Хэллоуина 31 октября.

Как писал News.ru ранее, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал запретить работодателям дарить сотрудникам iPhone. Парламентарий также резко раскритиковал практику дарения чиновникам их портретов.