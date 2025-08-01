Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 16:06

Милонов назвал лишение мигрантов-преступников гражданства справедливым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, вполне справедливый, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, перед получением российского паспорта человек должен взять на себя обязательство соблюдать местные законы. В противном случае он должен быть согласен на его аннулирование, уточнил он.

Очень важно, чтобы в России действовал принцип обратимости приобретения гражданства. Мигрант, получая паспорт, дает обязательство соблюдать законы. Соответственно, в случае их нарушения, он как бы соглашается аннулировать свое гражданство, так как он не выполняет взятый на себя долг. Это справедливо, — заявил Милонов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приобретенного гражданства теперь могут лишить за экстремизм, убийство, действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц и деятельность против РФ в интересах других государств. В общей сложности список правонарушений, за которые могут быть применены такие меры, пополнился 72 пунктами.

мигранты
законы
гражданство
лишение
паспорта
Госдума
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, когда Часов Яр перешел под контроль России
Турция снизила цены после рухнувшего турпотока из России
Россиянка потеряла возлюбленного на СВО, но пытается забеременеть от него
«Похищали и угрожали»: двух россиян задержали на Бали за вымогательство
Чиновница провалилась под трибуну городской думы в российском регионе
Нефтяная ловушка: по кому ударят новые санкции Трампа против России
Минтранс России высказался о штрафах для Turkish Airlines
Раскрыто, отпустят ли на год на больничный с гипертонией по новым правилам
«Орешник» пошел в серию: что известно о новом оружии России, когда запуск
Стало известно, какие проблемы со здоровьем испытывал Глотов перед смертью
Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году?
Бизнесменам дали эффективные советы, как защититься от хакерских атак
В Госдуме раскрыли цель переезда ряда госкомпаний из Москвы
Минтруд призвал не брать мигрантов на работу по квотам из-за одного фактора
Диана Гурцкая предстала перед подписчиками в неожиданном образе
«Настроен оптимистично»: ветеран ЦСКА дал прогноз на матч против «Зенита»
Зеленский сделал неожиданное предложение после выступления Путина
На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел
Просил его застрелить: вернувшийся с СВО военный зарубил мужчину мачете
Руководство колонии в российском регионе задержали из-за картофеля
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.