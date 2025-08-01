Милонов назвал лишение мигрантов-преступников гражданства справедливым

Закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, вполне справедливый, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, перед получением российского паспорта человек должен взять на себя обязательство соблюдать местные законы. В противном случае он должен быть согласен на его аннулирование, уточнил он.

Очень важно, чтобы в России действовал принцип обратимости приобретения гражданства. Мигрант, получая паспорт, дает обязательство соблюдать законы. Соответственно, в случае их нарушения, он как бы соглашается аннулировать свое гражданство, так как он не выполняет взятый на себя долг. Это справедливо, — заявил Милонов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приобретенного гражданства теперь могут лишить за экстремизм, убийство, действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц и деятельность против РФ в интересах других государств. В общей сложности список правонарушений, за которые могут быть применены такие меры, пополнился 72 пунктами.