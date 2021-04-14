Милонов предложил ввести штрафы за рекламу алкоголя в Интернете

https://static.news.ru/photo/051febca-9d3b-11eb-b74b-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты думской фракции от партии «Единая Россия» выступают за введение штрафов до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в Интернете.

Авторами этой инициативы стали Виталий Милонов и Владимир Афонский. Ими предложено внести изменения в закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», говорится в электронной базе нижней палаты парламента.

Реклама алкоголя беспрепятственно и безнаказанно распространяется в Сети. Нелегальный рынок алкогольной продукции продолжает расти, указано в пояснительной записке к законопроекту. Если изменения будут утверждены, то для граждан штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а юридические лица будут должны заплатить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин заявил, что в Госдуме готовится новая антиалкогольная политика, которая будет рассчитана на 10 лет. По словам депутата, эксперты обеспокоены объёмом потребления спиртных напитков среди россиян, а дальнейшая антиалкогольная стратегия должна способствовать снижению этих показателей.