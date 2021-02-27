Миллиардер-крабовладелец Пашов арестован судом на два месяца в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/5b61d944-7a3b-11eb-bfc1-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Суд арестовал на два месяца самого богатого депутата в России Дмитрия Пашова. Предположительно, крабовладелец взят под стражу по делу «крабового короля» Олега Кана.

Причины задержания Пашова неизвестны. Но есть информация, что за него пытались заступиться коллеги по областной думе, просившие не арестовывать олигарха.

Да, суд принял такое решение. Мы в своём ходатайстве просили суд не заключать под стражу. Мы говорим, что по экономическим делам человека, наверное, было бы неправильно заключать под стражу, — рассказал депутат Сахалинской областной думы и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов «Интерфаксу».

Информацию об аресте Пашова изданию подтвердили в суде. Он будет находиться за решёткой до 26 апреля и пребывать в СИЗО Хабаровска.

Пашов накануне был задержан в Хабаровске, куда приехал в командировку. Его вызвали на допрос по делу «крабового короля» Олега Кана, заочно арестованного судом за организацию убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке.

Дмитрию Пашову показали видео с участием Кана и его самого, на котором они вытаскивают «краснокнижную» рыбу из реки Самарги. Но Пашов сам к рыбе не прикасался, к тому же по делу уже истёк срок давности. Крабовладельцу после допроса предъявили обвинение по делам Кана, который находится в международном розыске: он сбежал в Японию после публикаций о его нелегальном бизнесе.

Дмитрий Пашов является главой предприятия «Манерон» по добыче дальневосточного краба. Выручка фирмы в 2019 году составила 7,97 млрд рублей, личное состояние Пашова в 2020 году оценено журналом Forbes в 6,2 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политику Пашову предъявили обвинение по уголовным делам бизнесмена Олега Кана, которого называют «крабовым королём». Кан якобы перед отъездом из России переписал свои активы на Пашова.