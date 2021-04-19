Миллиардер Дерипаска назвал бедными больше половины россиян

https://static.news.ru/photo/33e5c82a-a0e8-11eb-af03-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно 80 млн россиян живут с доходами ниже прожиточного минимума. Такие данные озвучил предприниматель Олег Дерипаска. Он раскритиковал официальную статистику Росстата, который сообщил о существенном снижении количества бедных в стране.

За чертой бедности, исходя из этого заявления, живут 54,71% от всего населения.

По мнению бизнесмена, состояние которого издание Forbes оценивает в $4,4 млрд, за последние годы статистическое ведомство научилось лишь «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой». Однако «бравые отчёты о победах над бедностью» в основном происходят только на бумаге, заявил Дерипаска в Telegram.

Дерипаска подчеркнул, что официальное ведомство пытается убедить сограждан в том, что россиян со скудными доходами меньше, чем на самом деле. Он призвал дать людям, живущим в регионах, хотя бы доступную ипотеку.

Ранее NEWS.ru приводил цифры Росстата, из которых следует, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года составило 17,8 млн человек. Это минимальный показатель с 2014 года, когда за чертой бедности, по официальным данным, находилось 16,4 млн человек, после чего в 2015-м произошёл резкий скачок до 19,6 млн.

В свою очередь глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщал, что российское правительство намерено пересмотреть критерии, по которым человека будут признавать бедным.