В Федерации мигрантов рассказали, какое будущее ждёт рабочих на стройках

План властей Москвы отказаться от использования труда мигрантов на стройках вряд ли дойдёт до реализации. Сейчас сложилась напряжённая ситуация вокруг приезжих — произошли массовые драки, было совершено несколько резонансных преступлений. По этой причине есть запрос со стороны общества на уменьшение количества мигрантов, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Мне кажется, всё равно экономические методы на регулирование рынка у нас работают так, что вряд ли будет серьёзное сокращение. На данном этапе я не вижу этот законопроект как реальный, — считает Коженов.

По его словам, «это как хотели чартерные поезда запускать, но поездов пока не видно».

Может, что-то начнут делать, но тут вопрос в том, насколько действительно есть воля сверху на все эти движения. Если команда дана, то всё будет. Если нет — поговорят и забудут, — заключил Коженов.

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он включает в себя отказ от использования труда мигрантов и рационализацию труда, позволяющую повысить производительность.

Ранее депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что у Москвы есть хорошие шансы отказаться от труда мигрантов на стройках, так как в данной области есть постоянный спрос.