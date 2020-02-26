https://static.news.ru/photo/a4977422-58d4-11ea-b6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Passaro/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею из-за коронавируса. Это сделано в целях предупреждения завоза инфекции.

Всех россиян, которые уже находятся в этих странах, просят оставить свои контакты в посольствах и контактных центрах министерства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам не стоит ездить в Италию, Южную Корею и Иран, поскольку данные страны могут быть опасны из-за резкого роста коронавируса. Проблема заключается в том, что в Южной Корее уже зарегистрировано 1146 случаев заболевания вирусом COVID-19 и 11 человек умерли.