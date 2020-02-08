https://static.news.ru/photo/2823f68c-4b6d-11ea-8a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В столице на следующей неделе установится погода, соответствующая концу марта — началу апреля. Об этом рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, типичная температура для этого времени года наблюдалась всего один день. Вчера столбики термометров впервые опустились до -20 градусов. Дневная температура составляла -13 градусов. Эти показатели оказались ниже климатической нормы на два градуса.

В начале недели температура воздуха в ночные часы будет слабо отрицательная, а дневная будет держаться около ноля и около положительных значений в Москве. Иными словами, погода вновь вернётся не в «февральское русло», — отметила эксперт в разговоре с РБК.

Показатели следующей недели побьют температурный рекорд. Эта зима окажется самой тёплой за последние 140 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, впервые за все зимние месяцы в ночь на 9 февраля погода в столице соответствовала климатической норме, об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, в 8 утра в столице было минус 14,7 градуса, а в подмосковном Клину столбики термометров опустились до минус 18,8 градуса.