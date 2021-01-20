Мэрия Москвы отказала в проведении митинга в поддержку Навального

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Власти Москвы не согласовали проведение 31 января митинга в поддержку задержанного оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сообщили представители незарегистрированной Либертарианской партии России.

Мэрия Москвы отказала Либертарианской партии России в санкционировании митинга на площади Академика Сахарова, — говорится в сообщении партии в Twitter.

Причиной, по которой столичная мэрия отказала в проведении акции, названы ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции также уведомили организаторов митинга об ответственности за проведение несанкционированных акций, а также за участие в них.

Алексей Навальный был арестован 18 января на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не опасаются массовых протестов из-за ситуации с арестом оппозиционного политика Алексея Навального. При этом он назвал тревожными призывы к организациям несанкционированных акций.