Мэрия: коронавирус не исчезнет из Москвы в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/eb740544-911a-11ea-889c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичам придётся какое-то время жить с вирусом. Пандемия COVID-19 не может закончиться одномоментно. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, инфекция будет ещё долго циркулировать среди населения.

Хочу отметить, что нужно быть реалистами и понимать, что ближайшее время вирус никуда не исчезнет <...>. По крайней мере до тех пор, пока не будет изобретено необходимое лекарство, выработана вакцина, нам всем придётся привыкать жить и функционировать по соседству с этим вирусом, — приводит её слова ТАСС.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что Россия может избежать ярко выраженного пика эпидемии коронавируса. Он отметил, что ежедневный прирост количества больных связан с выявлением бессимптомных носителей и больных в лёгкой форме, писал NEWS.ru.