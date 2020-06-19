«Медсестра в бикини» из Тулы рассказала, как справлялась с внезапной славой

https://static.news.ru/photo/bd109ef8-b25b-11ea-a084-fa163e074e61_660.jpg Надежда Жукова Фото: nadinzhuk/instagram.com

Тульская медсестра Надежда Жукова, которая стала звездой Интернета благодаря прозрачному защитному костюму, рассказала, что была не готова к свалившейся на неё известности.

Девушка снялась в рекламе бренда спортивной одежды Zasport и заодно поделилась воспоминаниями. Знакомые скинули ей ссылку на публикацию в СМИ, когда она пришла со смены, сделавшей Надежду знаменитой. Медсестра сразу закрыла аккаунты в соцсетях, однако несколько личных фото всё-таки попали к журналистам.

Конечно, я не была готова к такому вниманию. Я просто не брала трубку, видя незнакомые номера, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться. Это всё было просто ужасно, — цитирует Жукову StarHit.

Чтобы отвлечься от происходящего, она сосредоточилась на своих рабочих обязанностях. Главврач больницы, коллеги и губернатор Тульской области поддержали девушку, за что она им очень благодарна.

Медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они, как никто другой, понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме, — рассказала медсестра.

Как писал NEWS.ru, фотографии с одетой в полупрозрачный костюм Жуковой разошлись по Сети в мае. Руководство больницы не стало наказывать девушку, а глава тульского Минздрава Алексей Эрк даже поблагодарил медсестру за работу в тяжёлых условиях. Девушка объяснила, что решила не надевать ничего под защитную одежду, кроме белья, из-за жары. При этом она не знала, насколько прозрачным окажется костюм.