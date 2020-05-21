Глава тульского Минздрава поддержал работавшую в бикини медсестру

https://static.news.ru/photo/19680736-9bf5-11ea-8579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сетевое издание

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк прокомментировал инцидент с медсестрой, которая надела бикини под защитный костюм. Он поблагодарил её за тяжёлый труд и отметил, что в работе часто происходят непредсказуемые вещи.

Медсестре хочется сказать огромное спасибо за её работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни, — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что медсестра не будет уволена. Она получила только замечание от руководителя медицинской организации в устной форме.

Как писал NEWS.ru, медсестра объяснила, что решила не надевать ничего под защитную одежду, кроме белья, из-за жары. При этом она не знала, насколько прозрачным окажется костюм.