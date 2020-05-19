Медсестра из Тулы вышла на работу в купальнике и прозрачном костюме

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Медсестра инфекционного госпиталя при Тульской областной клинической больнице появилась на дежурстве в полупрозрачном защитном костюме, надетом поверх спортивного нижнего белья.

Фотографию медика, сделанную одним из пациентов, опубликовало издание «Тульские новости». По словам одного из коллег, девушка решила остаться в купальнике из-за жары и «не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько».

Мужчины в палате ничего против костюма медика не имели. Они лишь смущённо и довольно часто бросали на девушку взгляд, — сообщает тульское издание.

По информации РИА Новости, после публикации снимка руководство больницы провело беседу с медсестрой и применило дисциплинарное взыскание — замечание. Медучреждение ужесточило требования к внешнему виду сотрудников.

Как писал NEWS.ru, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 300 тысячам. Выздоровели 76 тысяч пациентов, скончались не менее 2,8 тысячи.