Медсестра, надевшая бикини под прозрачный костюм, стала лицом бренда одежды

https://static.news.ru/photo/8d2920ee-b23c-11ea-a8cf-fa163e074e61_660.jpg Надежда Жукова Фото: zasport/instagram.com

Тульская медсестра Надежда Жукова, прославившаяся после появления на дежурстве в надетом под полупрозрачный защитный костюм купальнике, снялась в рекламе бренда спортивной одежды Zasport.

Жукову сфотографировали в спортивных топах и лосинах цвета российского флага, футболке с надписью Russia, чёрном комбинезоне с жёлтыми вставками и лонгсливе неоново-зелёного цвета.

Девушка рассказала, что на время эпидемии её перевели в госпиталь для заражённых коронавирусом, где она измеряла температуру и давление у пациентов, проводила необходимые процедуры, делала инъекции и раздавала лекарства.

Жарко летом работать в защитном костюме — это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить, — цитирует Lenta.ru объяснение Жуковой.

Медсестра добавила, что на вирусном фото была одета не в купальник, а в короткие шорты и тренировочный топ.

Как писал NEWS.ru, фотографии с одетой в полупрозрачный костюм Жуковой завирусились в мае. Руководство больницы не стало наказывать девушку, а глава тульского минздрава Алексей Эрк даже поблагодарил медсестру за работу в тяжёлых условиях.