Медсестра, надевшая бикини под прозрачный костюм, стала лицом бренда одежды

Девушка рассказала, что на время эпидемии её перевели в госпиталь для заражённых коронавирусом, где она измеряла температуру и давление у пациентов, проводила необходимые процедуры, делала инъекции и раздавала лекарства.
Жарко летом работать в защитном костюме — это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить, — цитирует Lenta.ru объяснение Жуковой.
Медсестра добавила, что на вирусном фото была одета не в купальник, а в короткие шорты и тренировочный топ.
Как писал NEWS.ru, фотографии с одетой в полупрозрачный костюм Жуковой завирусились в мае. Руководство больницы не стало наказывать девушку, а глава тульского минздрава Алексей Эрк даже поблагодарил медсестру за работу в тяжёлых условиях.