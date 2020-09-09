Медики зафиксировали 128 смертей от COVID-19 в РФ за сутки

https://static.news.ru/photo/6094ea2a-f339-11ea-8b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики зафиксировали 128 летальных случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за последние сутки. Общее число жертв заболевания достигло 18 263 за всё время пандемии.

За последние сутки в РФ выявлено 5363 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1302 человека переносят заболевания без клинических проявлений, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии зафиксировано 1 046 370 заражённых COVID-19.

Также за минувшие сутки выздоровели 5915 пациентов. Всего в РФ поправились 862 373 человека. По данным на утро 10 сентября 2020 года остаются заражёнными 165 734 гражданина.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в Москве зафиксировано 695 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице заболели более 269 тысяч человек. За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 1434 пациента. Общее количество выздоровевших превышает 226,2 тысячи человек. Жертвами инфекции в Москве стали 4947 человек. Из них 14 скончались за последние 24 часа.