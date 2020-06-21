Медики выявили в России 7728 новых случаев COVID-19 за последние сутки

Медики за последние 24 часа в РФ выявили 7 728 заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 84 регионах. Из них 2 335 пациента (30,2%) переносят недуг без клинических симптомов.
Всего в России зафиксировали 584 680 заражённых в 85 субъектах. Кроме того, за минувшие сутки скончались 109 жителей с подтверждённым заболеванием COVID-19. За весь период в РФ от коронавируса умерли 8 111 человек,
В настоящее время на территории России под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией нового типа остаются более 310 тысяч граждан страны. Об этом 21 июня сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.
В мире зафиксировано 8 794 337 случаев COVID-19 за всё время пандемии. 464 510 человек умерли. Выздоровели 4 366 556 пациентов,
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в Москве 968 зарегистрировали новых случаев коронавируса. Общее число выявленных больных в столице достигло 213946 человек.
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