https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Олег Мануйло сообщил, что ведомство планирует создать систему гражданской защиты, объединив ныне существующую Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и систему Гражданской обороны (ГО).

По его словам, эти организации имеют практически идентичные органы управления. Кроме того, они применяют одни и те же способы защиты населения. Однако их ограничивают два закона и большое количество документов. Эту инициативу поддержал депутат Госдумы РФ Дмитрий Перминов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в 2019 году численность пожарных подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий увеличилась почти на четверть.