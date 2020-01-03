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Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено внести в правительство и Государственную думу законопроект, предполагающий освобождение от ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели людей в условиях оправданного риска. Документ предполагается подготовить к сентябрю.

Чуть позже, к декабрю, он может поступить в Госдуму.

В случае, если его одобрят, поправки будут внесены в закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». В нём предполагается исключить правовую неопределенность применения понятия «оправданный риск» и обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, в МЧС предложили дополнить законы понятием «оправданный риск». Под ним понимаются «действия, требующие незамедлительного реагирования спасателя <...> и реализуемые с угрозой для жизни <...> или приведшие к гибели пострадавших и (или) самого спасателя». При этом должны быть основания полагать, что спасение пострадавших возможно.

Как пояснили в ведомстве, неизбежность риска обусловлена высокой степенью неопределённости обстановки в зоне аварии и безальтернативностью мер по оказанию помощи пострадавшим. В МЧС заверили, что освобождение руководителей спасательной операции от ответственности при «оправданном риске» не избавит от неё в случае неправомерных или несвоевременных действий.