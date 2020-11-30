Матвиенко выступила за преобразование Минтруда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением о преобразовании Минтруда в министерство труда, защиты и семейной политики.
Нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в РФ, — подчеркнула Матвиенко во время заседания совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
По её словам, Минтруда достойно реализовало задачи по защите семей с детьми во время пандемии. В связи с этим она предложила наделить ведомство дополнительными полномочиями и назвать его министерство труда, соцзащиты и семейной политики.
Спикер отметила, что многие вопросы в сфере семейной политики нуждаются в постоянном межведомственном согласовании, за реализацию этой тематики выступают Минпросвещения, Минздрав, Минтруд, МВД.
Какого-то единого центра, единой точки входа управления семейной политики нет. Отсюда и ситуация, когда у семи нянек дитя без глазу, — заявила она.
Матвиенко также сообщила, что в регионах уже имеется позитивный опыт по созданию «министерства семьи». В пример она привела опыт Башкирии, добавив, что, возможно, это тот случай, когда региональные практики необходимо брать на вооружение федеральным органам.