Матвиенко выступила за преобразование Минтруда

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением о преобразовании Минтруда в министерство труда, защиты и семейной политики.

Нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в РФ, — подчеркнула Матвиенко во время заседания совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

По её словам, Минтруда достойно реализовало задачи по защите семей с детьми во время пандемии. В связи с этим она предложила наделить ведомство дополнительными полномочиями и назвать его министерство труда, соцзащиты и семейной политики.

Спикер отметила, что многие вопросы в сфере семейной политики нуждаются в постоянном межведомственном согласовании, за реализацию этой тематики выступают Минпросвещения, Минздрав, Минтруд, МВД.

Какого-то единого центра, единой точки входа управления семейной политики нет. Отсюда и ситуация, когда у семи нянек дитя без глазу, — заявила она.

Матвиенко также сообщила, что в регионах уже имеется позитивный опыт по созданию «министерства семьи». В пример она привела опыт Башкирии, добавив, что, возможно, это тот случай, когда региональные практики необходимо брать на вооружение федеральным органам.