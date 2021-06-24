Матвиенко спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемиологическая ситуация в России может улучшиться осенью. Такого мнения придерживается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её слова приводит ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время ситуация нестабильна и меняется ежедневно. Делать прогнозы сложно.

Трудно прогнозировать, но всё-таки, я полагаю, что к октябрю месяцу ситуацию улучшится, — сказала председатель верхней палаты парламента на заседании Оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

Матвиенко предложила Роспотребнадзору сформировать специальную группу, которая будет вести мониторинг ситуации с COVID не только в России, но и в тех странах, откуда на форму прибудут гости. Мероприятие запланировано на середину октября. Предполагается, что оно пройдёт в Санкт-Петербурге в очном формате.

За минувшие сутки в России выявлено свыше 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 568 человек. Москва и Санкт-Петербург в очередной раз обновили максимумы по летальным исходам — 92 и 99 соответственно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидситуация в столице остаётся сложной. По его словам, оснований для оптимистичных прогнозов пока нет.