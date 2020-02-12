https://static.news.ru/photo/bd4c5316-4d85-11ea-8090-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из вагонов в поездах дальнего следования следует убрать ковровые дорожки. Они не соответствуют современным требованиям и собирают пыль, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она призвала «уходить от устаревших стандартов и нормативов».

Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники. И зачем сегодня эти «брежневские» дорожки в вагонах? Есть стильные, красивые и удобные в обслуживании материалы, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Сенатор выразила уверенность, что отказаться от ковровых дорожек в пассажирских вагонах «РЖД по плечу».

Матвиенко также отметила, что необходимо наладить инфраструктуру станций, железнодорожных переездов и вокзалов. Она указала на то, что до сих пор в России есть остановочные пункты «без нормальных платформ», а некоторые вокзалы «ассоциируются с антисанитарией и преступностью».

Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный директор РЖД Олег Белозёров рассказал о перспективах внедрения в России поездов, которые могли бы передвигаться со скоростью 350–400 километров в час.