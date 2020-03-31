https://static.news.ru/photo/6c734402-7352-11ea-89ab-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает снять ограничения для бизнеса на ввоз в Россию тест-систем для выявления коронавируса. Она поручила подготовить обращение в правительство.

Выходят руководители крупных компаний, представители бизнеса, очень встревожены тем, что у нас запрет на ввоз различных тест-систем, они беспокоятся о своих рабочих, крупные заводы, что они не могут провести тестирование, — сказала Матвиенко.

Она отметила, что предприниматели готовы за свои деньги покупать тесты и регулярно проводить их среди своих рабочих.

Как ранее писал NEWS.ru, российские учёные из ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новейшую систему тестирования на выявление COVID-19. Она уже получила разрешение на использование в стране, сообщил академик РАН Вадим Покровский.